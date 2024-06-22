Bursa\'da düğün konvoyu trafiği keserek araç kuyruğu oluşturdu

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Bursa'da şehirlerarası yolu kapatarak trafiği kesen düğün konvoyu sebebiyle yüzlerce metre araç kuyruğu oluştu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyu şehirlerarası yolun trafiğini araçlarla kesti. Diğer sürücülerin tepkilerine aldırış etmeyen duyarsız sürücüler yolu trafiğini kesmeye devam ederken, yolda araç kuyruğu oluştu. Bir süre daha trafiği kapatan sürücüler, polis geleceği korkusuyla yolu açarak bölgeden hızlıca uzaklaştı. - BURSA