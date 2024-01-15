Bursa\'da dünya evine girecek damada arkadaşlarından ilginç sınav

Bursa'da dünya evine girmek için zor bir sınavdan geçen damada arkadaşları yapmadıklarını bırakmadı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde dünya evine girmek içi hazırlanan damat arkadaşlarının adet geleneği sınavında başına gelmeyen kalmadı. Çeyiz almaya gelen damada arkadaşları önce unlanarak kafasından yumurtalar kırıldı. Daha sonra ise yangın tüpüyle sınav devam ederken ilginç adet geleneği cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA