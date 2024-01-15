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Bursa'da dünya evine girecek damada arkadaşlarından ilginç sınav - Son Dakika
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Bursa'da dünya evine girecek damada arkadaşlarından ilginç sınav

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünya evine girecek olan damat, arkadaşlarının adet geleneği sınavında zor anlar yaşadı. Damat, önce kafasından yumurtalarla unlandı, ardından yangın tüpüyle sınavına devam etti.

Bursa\'da dünya evine girecek damada arkadaşlarından ilginç sınav
15.01.2024 - 10:55,  Güncelleme: 10:58
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Bursa'da dünya evine girmek için zor bir sınavdan geçen damada arkadaşları yapmadıklarını bırakmadı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde dünya evine girmek içi hazırlanan damat arkadaşlarının adet geleneği sınavında başına gelmeyen kalmadı. Çeyiz almaya gelen damada arkadaşları önce unlanarak kafasından yumurtalar kırıldı. Daha sonra ise yangın tüpüyle sınav devam ederken ilginç adet geleneği cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Osmangazi, Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da dünya evine girecek damada arkadaşlarından ilginç sınav - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da dünya evine girecek damada arkadaşlarından ilginç sınav - Son Dakika
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