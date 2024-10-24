Bursa'da 'El Ele Güvenli Geleceğe' Projesi - Son Dakika
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Bursa'da 'El Ele Güvenli Geleceğe' Projesi

Bursa\'da \'El Ele Güvenli Geleceğe\' Projesi

Bursa Emniyeti, 20 bin öğrenci ve ailesine güvenli yaşam bilgilendirmesi yaptı.

24.10.2024 17:02
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi çerçevesinde 20 bin öğrenci ve aile ile iletişime geçip, eğitim stantları kurdu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında "El Ele Güvenli Geleceğe" isimli Bilgilendirme Stantları ile 2024-2025 Eğitim-Öğretim döneminde Bursa'da Üniversitelere kayıt yaptıran ve halen öğrenim görmeye devam eden öğrencilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, öğrencilerin, eğitim ve öğretim hizmetlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi, doğru arkadaş seçiminin önemi, gençlerin ve ailelerin yeni bir şehre geldikleri ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerini sağlanması, yasadışı faaliyetlere karşı farkındalık oluşturarak, illegal oluşumların propaganda faaliyetleri ve eylemlerine karşı bilinçlendirmek ve teröre karşı ortak tavrın sergilenmesi, öğrencilik hayatı boyunca nelere dikkat etmesi gerektiğini bilen, daha bilinçli ve duyarlı bireyler olmaları yönünde üniversite kampüslerinde bilgilendirme stantları kurup eğitim verdi.

Yapılan bilgilendirme faaliyetleri neticesinde 20.bin üniversite öğrencisi ve ailesi ile iletişime geçilmiştir.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan açıklamada, stant faaliyetleri, bilgilendirme faaliyetleri, sosyal ve kültürel faaliyetler ile öğrencilere, gençlere ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğinin altını çizdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 'El Ele Güvenli Geleceğe' Projesi - Son Dakika

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