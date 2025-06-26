Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı

Haberin Videosunu İzleyin
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
26.06.2025 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
Haber Videosu

Bursa'da özel halk otobüs şoförü engelli bir vatandaşa yönelik tutumu nedeniyle tepki çekti. Tekerlekli sandalyeli yolcuya yardım etmeyen şoför, yolculara da hakaret yağdırınca tartışma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da merkez ilçede sefer yapan özel halk otobüsünde arka kapıyı açan, ancak engelli vatandaşın binmesi için herhangi bir yardımda bulunmayan şoför, "Bu benim görevim değil, nasıl biniyorsa binsin" sözleriyle yolcuların tepkisine neden oldu.

Bursa'da Engelli Yolcuya Yardım Etmedi, Yolculara Hakaret Etti

"BABANIN MALI MI GERİ ZEKALI, NASIL DÜŞÜRÜYORSUN?"

Yolcular, engelli rampasını açmak istediklerinde şoför yine yardım etmeyince, bir kadın yolcu rampayı kendi çabasıyla açmaya çalıştı. Ancak rampa elinden kayarak yere düştü. Bu esnada sinirlenen şoför, "Babanın malı mı geri zekalı, nasıl düşürüyorsun onu?" diyerek kadına hakarette bulundu.

Bursa'da Engelli Yolcuya Yardım Etmedi, Yolculara Hakaret Etti

HAKARETLER YAĞDIRDI

Kadının "Elim ameliyatlı, elimden kaydı" demesine rağmen, bağırmayı sürdüren şoför bu kez otobüsteki diğer yolculara da yüksek sesle hakaretler yağdırdı.

Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı gerizekalı

O ANLAR KAMERADA

Olay sırasında otobüste bulunan bebeklerin ağlaması ve yolcuların yaşadığı panik anları dikkat çekerken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla şoförün durumu kayıt altına aldı. Yolcular, yaşananlara tepki göstererek şoförden şikayetçi oldu.

Haberler.com Özel, Cep Telefonu, 3-sayfa, Toplum, Sözler, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bekir Demir:
    1 dakika da engelli yapacaksın böylelerini ki halden anlasın. 25 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    ulke olarak acil bir insanlik ve davranis egitimindrn gecmeliyiz okullarda attil oldugu dobemlerde zorunlu olmali sevgi saygi sifir bu gecim derdi ile acikalanamayacak bir durum.tatil bolgelerindede ayninsikintilar turistleri kandirmakmi diyelim ne desen var.turizmde bacasiz fabrika aslinda ama turist gelmesin diye cabaliyoruz yerlilerde yunan adalrina gidiyor.turkiyenin cazipligi kalmadi her anlamda kultirel erezyon yasiyoruz toplum olarak 20 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dirk Kuyt’ın yeni takımı belli oldu Dirk Kuyt'ın yeni takımı belli oldu
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Noa Long’u Napoli’ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti Noa Long'u Napoli'ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti
DEM’li vekilin Kürtçe belası TBMM’yi karıştırdı DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı
Katılan da var katılmayan da Necati Ateş’ten Barış Alper Yılmaz’a bonservis tahmini Katılan da var katılmayan da! Necati Ateş'ten Barış Alper Yılmaz'a bonservis tahmini
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Bakan Kurum’dan ’kiralık sosyal konut müjdesi Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi
Ali Koç Zenit’in başkanı olan yakın dostu Dyukov’dan Wendel’i istedi Ali Koç Zenit'in başkanı olan yakın dostu Dyukov'dan Wendel'i istedi

16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
23:18
Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu
Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu
22:56
Trump, “İran’da nükleer tesisler yok edilmedi“ iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı
Trump, "İran'da nükleer tesisler yok edilmedi" iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı
22:49
Marko Guduric: Bu benim son maçımdı
Marko Guduric: Bu benim son maçımdı
22:39
Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
22:32
Bilkent Üniversitesi’nde tartışma yaratan görüntü Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
22:29
Beşiktaş’ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye’de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
21:45
Adana’da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı
Adana'da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı
21:40
Galatasaray ve Fenerbahçe’de oynamıştı Garry Rodrigues’in yeni takımı belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamıştı! Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oldu
21:36
Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus’ta sema gösterisi
Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus'ta sema gösterisi
21:29
Ali Koç Zenit’in başkanı olan yakın dostu Dyukov’dan Wendel’i istedi
Ali Koç Zenit'in başkanı olan yakın dostu Dyukov'dan Wendel'i istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 17:49:34. #7.12#
SON DAKİKA: Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.