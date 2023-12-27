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Bursa'da Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Bursa'da Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Bursa'da eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Nurullah Meral hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirterek indirim uygulamadan müebbet hapis cezası verdi. Olayın geçmişi ve sanığın savunması detaylarıyla açıklandı.

Bursa\'da Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası
27.12.2023 - 15:52,
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Bursa'da eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Nurullah Meral hakkında karar verildi. Her duruşmada "Eşim evin kapısını açınca içeriye yüzü maskeli 4 kişi girdi. Gelen kişiler beni öldürmeye geldiklerini söylediler. Ben de elime bıçak alıp eşimin boynuna dayadım. Bana müdahale edecekler korkusu ile eşimi bıçakladım" savunmasını yapan sanığa akıl sağlığının yerinde olduğu raporunu okuyan mahkeme heyeti, sanık hakkında indirim uygulamadan müebbet hapis cezası verdi.

Olay, geçtiğimiz kasım ayında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Nazlı Meral'e (36) ulaşamayan yakınları, telaşla bulunduğu eve geldi. İçeri giren yakınları, Meral'i yatak odasında bıçaklanmış halde buldu. Hareketsiz halde duran Meral'in, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nazlı Meral'in psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eşi Nurullah Meral'in (37) peşine düştü. Olay günü bıçakla kendisine zarar verip, ardından hastaneye gittiği belirlenen Nurullah Meral, tedavisinin ardından gözaltına alındı. 4 yıldır evli olan Nazlı Meral ile Nurullah Meral'in çocukları olmadığı, Nurullah Meral'in babasının işlettiği bakkalda çalıştığı ve ruh halinin iyi olmadığı iddia edildi. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Nurullah Meral'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Nazlı Meral'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan Nurullah Meral, eşinin kendisini daha önce aldattığını ve affettiğini söyledi. Olay günü evde otururken zilin çaldığını, eşinin kapıyı açmak için yanından ayrıldığını belirten Meral, "Eşim evin kapısını açınca içeriye yüzü maskeli 4 kişi girdi. Gelen kişiler beni öldürmeye geldiklerini söylediler. Ben de elime bıçak alıp eşimin boynuna dayadım. Bana müdahale edecekler korkusu ile eşimi bıçakladım. Eve gelen 4 kişi daha sonra gitti. Dışarı çıktıklarında korna sesi geldi. Bu sırada ben de elime jilet aldım. Boğazımı keseceğim sırada vazgeçip evden çıktım ve yolda bir arkadaşımı gördüm. Bir iş yerine gittik. Burada yine kendime jiletle müdahale ettim. Daha sonra hastaneye gittiğimde polis geldi" dedi.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında sanık Nurullah Meral'in herhangi bir akıl sağlığı ve zeka geriliğinin bulunmadığı, işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme yeteneğine sahip ve cezai sorumluluğunun tam olduğunun soruşturma aşamasında tespit edildiğine dikkat çekti.

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan Nurullah Meral, "Yapacak bir şey yok, bana oyun kurdular" dedi. Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Dairesi'nde yapılan muayenesinde akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilen sanığın savunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığına kanaat getirip, Nurullah Meral'i 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada hiçbir indirim uygulamadı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Acil Servis, Yıldırım, Bursa, Mahkeme, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika


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