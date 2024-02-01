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Bursa'da ev alev alev yandı

Bursa\'da ev alev alev yandı

Bursa'da Şükraniye Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

01.02.2024 20:30  Güncelleme: 20:31
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Bursa'da ev alev alev yandı

BURSA - Bursa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 18: 00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin birinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını 30 dakikalık çalışma sonrası söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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