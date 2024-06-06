Bursa'da Fabrika Geri Dönüşüm Alanında Yangın Çıktı

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Bursa'da bir fabrikanın geri dönüşüm alanında yangın çıktı. Dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer OSB Kahverengi Caddesi üzerinde bulunan Beyçelik fabrikasının geri dönüşüm alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, yükselen dumanlar ise şehrin birçok noktasından görüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA