Bursa\'da Feci Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı
11.03.2026 04:46
Bursa Osmangazi'de otomobil, hafif ticari araçla çarpışıp park halindeki tıra girdi, sürücü ağır yaralı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobil, park halindeki tırın altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay S. (23) idaresindeki 16 APN 53 plakalı otomobil, Kestel istikametine doğru seyir halindeyken Yusuf Y. yönetimindeki 16 AT 315 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü Oktay S. (23), cadde üzerinde park halinde bulunan 16 RS 365 plakalı tıra çarparak aracın altına girdi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

