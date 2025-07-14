Bursa\'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan Tofaş otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü; sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Narlıdere mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Kadir Menteş (26) yönetimindeki 35 ZS 650 plakalı Tofaş otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç parçalara ayrılırken, sürücü yola fırladı. Ağır yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA