Bursa'da Feci Kaza ve Kargaşa

Bursa'da feci kaza: Kazayı bırakıp birbirlerine girdiler

Feci kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Kaza yerinde iki taraf birbirine girerken, olayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Kaza, Gemlik ilçesi Kumla- Armutlu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumla- Narlı hattında işçi taşıyan 16 MCT 29 plakalı servis ile, 16 BCM 379 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada araçlar hurdaya dönerken, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi ile Bursa merkezde bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde iki taraf birbirine girdi

Yaşanan kaza sonrası her iki taraf henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirine girdi. Tekmeli yumruklu kavga saniye saniye kameraya yansırken, kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.