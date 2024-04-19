Bursa'da Yerel Gazete Sahibi Şantajla Para Aldığı İddiasıyla Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika
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Bursa'da Yerel Gazete Sahibi Şantajla Para Aldığı İddiasıyla Hapse Mahkum Edildi

Bursa\'da Yerel Gazete Sahibi Şantajla Para Aldığı İddiasıyla Hapse Mahkum Edildi

Bursa'nın İznik ilçesinde iş adamlarından şantaj yoluyla para isteyen yerel gazete sahibi N.İ., 4 sene önce haber yapmama karşılığı silah ve mermi göstererek para aldığı iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. N.İ., suçüstü yakalanmış ve tutuklanmıştı. Davada şantajdan 1 yıl 8 ay hapis ve 10 bin TL para cezası verilen N.İ., denetimli serbestlik kararı aldı.

19.04.2024 10:46
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Bursa'da 4 sene önce haber yapmama karşılığı iş adamlarından silah ve mermi göstererek şantajla para aldığı iddia edilen yerel gazete sahibi N.İ. 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde iş adamlarından şantaj yoluyla para isteyen gazete sahibi N.İ., iddiaya göre kaçak villalarını haber yapmama karşılığı şantaj yaptığı iş adamı F.E. ile 7 Eylül 2020 tarihinde bir benzin istasyonunda buluştu. Paraları teslim alırken suçüstü yakalanan N.İ sonrasında polis tarafından gözaltına alındı. O anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve cezaevinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan N.İ., devam eden davada şantajdan 1 yıl 8 ay hapis ve 10 bin TL para cezasına çarptırıldı. N.İ. hakkında denetimli serbestlik kararı da verildi.

N.İ. hakkında İznik ve Gemlik Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından iki ayrı iddianame hazırlandı. Gemlik 5. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan kamu davaları

Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin dosyalar arasında eylem ve taraflar itibariyle hukuki ve fiili bağlantının bulunduğu her iki dosyanın birlikte yürütülmesinin zorunluluğu bulunduğu kararı üzerine birleştirildi.

Şantaj ve tehditle işadamlarından para aldığı iddia edilen gazeteci hakkında yürütülen davada karar duruşması geçtiğimiz nisan ayının 19'unda görüldü. 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya davacı işadamı davacı vekilleri avukatlar ile davalı N.İ. ile davalı avukatları katıldı.

Yol Kesmek Suretiyle Silahla Yağmaya Teşebbüs, Silahla Tehdit ve Şantaj suçlarından yargılanan N.İ. savunmasında 20 yıllık gazeteci olduğunu ismini sonradan öğrendiği iş adamının kendisini aradığını ve izni dışında görüşmeleri kayda aldığını söyledi. N.İ. "İznim dışında kayda alınan bu görüşmeler yasal delil olarak kabul edilerek hakkımda dava açılmıştır. HSK'ya bu konuda şikayetlerimi yaptım" dedi.

N.İ. işadamı ile yaptığı görüşme sırasında da tek başına olduğunu karşı tarafın ise 3 kişi olduğunu iddia ederek, "Ben tek başıma nasıl yağma yapmışım" dedi.

Davaya katılan işadamı F.E. ise beyanında daha önce verdiği ifadelerini doğrulayarak, "Orhangazi Boyalıca'daki restoran sahibiyim olay günü iş yerime tadilat yaptırıyordum. N.İ. isimli kişi tadilat yapılan yerlerin fotoğraflarını çekmeye başlayınca neden çektiğini sordum. Kendisi de bu şekilde kaçak yapılaşma olan yerlerden para kazanıyorum. Elim Ankara'ya kadar uzanır. Hakkındaki yıkım kararını durdurabilirim. Başka "bir mekan sahibi İ.S. ile anlaştık seninle de anlaşalım bana 300 bin lira vermezsen ruhsatın ile ilgili imar barışı ile ilgili problem çıkar" dedi. Sonrasında buluştuk 300 bin liranın çok olduğunu söyledim. 200 peşin geri kalanı da 10 bin lira taksitlerle istedi. Kabul etmeyince belindeki silahı çıkarıp içinden bir mermi çıkararak "Ben her türlü parayı alırım. Bu merminin tanesi 1 lira. Bizde mermi de çok mermi atacak adam da çok" deyince korkup anlaşmak zorunda kaldım. Sonrasında ben şikayetçi oldum. Polis ekiplerinin seri numaralarını alındığı paraları kameraların önünde kendisine verdim. Suç üstü yakalandı. Sonrasında paramı geri aldım" diye konuştu.

Davaya katılan tanıklar M.B., İ.A. ve M.A.'yı da dinleyen mahkeme heyeti iddia makamının esas hakkındaki mütalaası ve delillerin değerlendirilmesinin ardından kararını açıkladı. Mahkeme sanık N.İ. hakkında tüm dosya kapsamı itibariyle eylemine uyan ve sübut bulan nitelikli yağma suçundan dolayı suçun işleniş biçimi, suç, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlenmesinde meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı göz önüne alınarak 5237 sayılı TCK'nun 149/1-ad maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 12 yıl hapis cezası ile çarptırılmasına, eylemi teşebbüs aşamasında kaldığından 1/4 oranında indirim yapılarak 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, iyi hal de gözetilerek cezasında 1/6 oranında indirim yapılarak 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Yerel Gazete Sahibi Şantajla Para Aldığı İddiasıyla Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika

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