Bursa\'da Gece Domuz Sürüsü Mahalleye İndi

Bursa'da gece saatlerinde mahalleye inen domuz sürüsü yiyecek aradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde gece saatlerinde domuz sürüsü mahalleye indi. Yiyecek arayan domuzlar, bir süre sokak aralarında dolaştı. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Domuz sürüsünü gören mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşarken, hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - BURSA