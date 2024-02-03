 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Gece Saatlerinde Otomobillere Zarar Veren Adam Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Gece Saatlerinde Otomobillere Zarar Veren Adam Aranıyor

Bursa\'da Gece Saatlerinde Otomobillere Zarar Veren Adam Aranıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde bir adam, sokakta bulunan otomobillere zarar verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, park halindeki araçları çizdi. Araç sahipleri şikayetçi olurken, polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

03.02.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da gece saatlerinde canı sıkılan adam, sokakta bulunan otomobillere zarar verdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs sokaktan geçerken park halindeki otomobilleri çizdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken adamın görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı.

Araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şoka girerken, polis merkezine müracaat ederek şahıstan şikayetçi oldu. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerini inceleyip şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Yıldırım, Bursa, Güvenlik, Bursa, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Gece Saatlerinde Otomobillere Zarar Veren Adam Aranıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 11:02:43. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Gece Saatlerinde Otomobillere Zarar Veren Adam Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement