Bursa'da Genç Adam Çekyat Altında Ölü Bulundu
Bursa'da Genç Adam Çekyat Altında Ölü Bulundu

Bursa\'da Genç Adam Çekyat Altında Ölü Bulundu
20.08.2025 18:13
Yenişehir'de 23 yaşındaki Mehmet Sargın, başı çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 23 yaşındaki bir genç, başı çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu.

Olay, Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sargın (23), gece saatlerinde işlettiği kıraathaneyi kapattıktan sonra babası ile yaşadığı evine gitti. Baba Yusuf Sargın, iki katlı evin birinci katında yaşayan oğlunu sabah saatlerinde uyandırmak için alt kata indi. Oğlu Mehmet'i başı çekyatın altına sıkışmış ve hareketsiz halde bulan baba, 112'ye haber verdi. Olay yerine 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Başından yaralı olduğu tespit edilen gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Genç Adam Çekyat Altında Ölü Bulundu - Son Dakika

17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
