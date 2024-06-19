Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde büyük yangın - Son Dakika
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Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde büyük yangın

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında konteynırda bulunan bir tüp patladı ve elektrik telleri koptu. İşyerine ait kamyonet ise çalışanlar tarafından son anda kurtarıldı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra polis ekipleri soruşturma başlattı.

19.06.2024 15:17
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Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde büyük yangın

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm tesislerinin içinde yer alan konteynırda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın esnasında konteynırdaki bir tüp patladı, elektrik telleri koptu. Hurdalık içindeki bir kamyonet ise çalışanlar tarafından son anda çıkarılabildi.

Yangın, Orhangazi-İznik Yolu üzerinde bulunan bir Toprak Hurda ve Metal isimli geri dönüşüm tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerinde bulunan ve ofis olarak kullanılan konteynırda bir anda yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.

Tüp patladı, elektrik telleri koptu

Yangın esnasında konteynır içinde bulunan bir tüp patladı. Büyük paniğin yaşandığı anlarda bölgeden geçen bir yüksek gerilim hattındaki teller koptu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonet son anda kurtarıldı

Hurdalık içinde bulunan ve işyerine ait olduğu belirlenen kamyonet ise çalışanlar tarafından son anda olay yerinden uzaklaştırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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