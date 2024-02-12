Bursa'da Hafif Ticari Araç Üst Geçidin Ayağına Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Hafif Ticari Araç Üst Geçidin Ayağına Çarptı

Bursa\'da Hafif Ticari Araç Üst Geçidin Ayağına Çarptı

Bursa'da bir hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

12.02.2024 10:01  Güncelleme: 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp üst geçidin ayağına çarptı. Kazada şans eseri yara almayan sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin A. (32) eniştesine ait 16 BIU 11 plakalı hafif ticari araç ile Nilüfer istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki demir korkulukları aşıp üst geçidin direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Şans eseri sürücü kazada yara almadan kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yaptığı tahkikat sonucunda sürücünün ehliyetsiz olduğunu öğrendi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin lira idari ceza uygulandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Osmangazi, Ankara, Bursa, Bursa, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Hafif Ticari Araç Üst Geçidin Ayağına Çarptı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:30:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Hafif Ticari Araç Üst Geçidin Ayağına Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement