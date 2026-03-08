Bursa\'da Hafif Ticari Araç Yangını

Bursa çevre yolunda seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi çevre yolunda ilerleyen hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA