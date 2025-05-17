Bursa\'da Hayvan Barınağında Gerginlik: Hayvanseverler Eylemde

Bursa Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Hamitler Hayvan Barınağı'nda yaşanan hayvan ölümlerine tepki gösteren hayvanseverler kurulan barikatı aşmaya çalışınca gerginlik yaşadı. Polis ve özel güvenlik hayvanseverlere müdahale ederken, 7 kişinin iş aktinin fesh edildiği barınakta 13 gündür yeni personel alımı yapılıp yapılmadığı da hayvanseverlerin gündemine geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki barınakta köpekler itlaf edilmişti. Hayvanseverler önceki gece başlattıkları eylemi bugün de sürdürdü. İçeri girmek isteyen hayvanseverlere özel güvenlik ve çevik kuvvet izin vermedi. Bu esnada arbede yaşandı.

Kısa süreli gerginliğe yol açan anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaptığı açıklamada yaşanan olayın kişisel ya da partisel çıkar gözeten şahıslar tarafından kasıtlı olarak yapıldığını ifade ederek, "Olayın sorumlularıyla alakalı adli ve idari soruşturma başlattık. Gereken cezaları almaları için takipçisi olacağız" demişti,. - BURSA