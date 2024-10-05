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Bursa'da Hırsızlara Tutuklama

Bursa\'da Hırsızlara Tutuklama

Orhaneli'de hırsızlık yapan 2 şüpheli, polisin takibiyle yakalanarak tutuklandı.

05.10.2024 08:57
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızların polisten kaçmak için ilçe değiştirdikleri ancak sıkı takiple yakalandıkları öğrenildi.

Olay, Orhaneli ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Ali Ağa sokakta bulunan bir işyerinde sabah saat 04: 00 da meydana geldi. İki hırsız işyerinin kapı kilidini kırarak işyerinden dizüstü bilgisayar ve kasadan bir miktar para çalarak kayıplara karıştı.

Orhaneli Polisi, olay yeri incelemesi, güvenlik kameralarından şahısların kaçtıkları aracı belirledi. Zanlıların olayda kullandıkları aracı Yıldırım'dan kiraladıkları tespit edildi. Kimlikleri polis tarafından deşifre edilen T.K. ve Ç.S. kiraladıkları aracı teslim ederken Yıldırım Polisi'nin desteğiyle kıskıvrak yakalandı. Orhaneli'ne getirilen T.K ve Ç.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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