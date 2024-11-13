Bursa'da Hırsızlık Skandalı - Son Dakika
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Bursa'da Hırsızlık Skandalı

Bursa\'da Hırsızlık Skandalı

Çok sayıda suç kaydı bulunan A.K., çaldığı otomobili arkadaşına hediye etti, yakalandı.

13.11.2024 11:54
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Bursa'da çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli; çaldığı otomobili arkadaşına hediye etti. Şüphelinin peşine düşen ekipler, kısa sürede hırsız ve arkadaşını yakalarken, otomobilin çalındığı ve benzini biten aracın akaryakıt istasyonunda çalışanlara ittirildiği anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir AVM'nin açık otoparkına aracına bırakan kişi, alışveriş yaptıktan sonra geldiğinde aracının yerinde olmadığını fark etmeyince polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, aracı çok sayıda suç kaydı bulunan A.K.'nin (23) çaldığını tespit etti. Polis, güvenlik kameralarından şüpheliyi adım adım takip etti.

Yolda yakıtı biten sürücünün akaryakıt almak için geldiği istasyonda çalışanlara aracını ittirip yakıt aldıktan sonra yoluna devam ettiği görüldü. O anlar kameraya yansırken, şüpheliyi adım adım takip eden Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda, A.K.'yi Panayır Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Arkadaşına hediye etmiş

Şüpheli gözaltına alınırken, polis ekipleri aracın A.K.'nin arkadaşına hediye olarak verdiğini öğrenince, şüphelinin arkadaşına ulaştı. Polis ekiplerince bulanan araç sahibine teslim edilirken, işlemleri tamamlanan şüpheli A.K ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olan bitenden habersiz olan arkadaşı da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Hırsızlık Skandalı - Son Dakika

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