Bursa'da Hız Koridorları Oluşturuldu - Son Dakika
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Bursa'da Hız Koridorları Oluşturuldu

Bursa\'da Hız Koridorları Oluşturuldu

Bursa Emniyet Müdürlüğü, plaka tanımlama sistemi üzerinden hız denetimi yaparak hızdan kaynaklanan kazaları azaltmayı hedefliyor. Kural ihlali yapan sürücülere ceza uygulanırken, 'hız koridoru' oluşturularak kaza ve yaralanmaların önüne geçilmeye çalışılıyor.

21.05.2024 05:45
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Bursa'da hızdan kaynaklanan kazaların önüne geçmek için plakaya tanımlama sistemi üzerinden hız koridorları oluşturuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, "Bu yolda beraberiz, trafik kuralları hepimiz için" vurgusu yaptı.

Karayollarında hız sebebiyle meydana gelen kazaların azaltılması için Bursa Emniyet Müdürlüğü, plaka tanımlama sistemi üzerinden hız denetimi yapacak. Kural ihlali yapan sürücüler cezaya tabi tutulurken, yeni uygulamada 'hız koridoru" oluşturularak kaza ve yaralanmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada; "Karayollarında meydana gelen hızdan kaynaklı kazaların azaltılması, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla plaka tanımlama sistemi üzerinden hız koridorları oluşturulmuştur. Hız koridorundan geçen ve görev dışı ihlali tespit olunan tüm resmi araçlar hakkında cezai işlem uygulanmaktadır. Hız koridoru ihlali gerçekleştiren ve vaka taşıyan veya vakaya giden ambulanslar hakkında işlem uygulanmamakta olup; cezai işlem düzenlenen ambulanslarla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vaka bildirimi ile müdürlüğümüze iletilen tüm ihlal cezaları istisnasız iptal edilmektedir. Bu yolda beraberiz, trafik kuralları hepimiz için" ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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