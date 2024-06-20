Bursa'da Horoz Hırsızı Kayıplara Karıştı - Son Dakika
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Bursa'da Horoz Hırsızı Kayıplara Karıştı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir çiftlikte yaşanan olayda, bir şüpheli çaldığı horoz ile koşarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, şüpheli horozu kucağına alıp hızla uzaklaşırken görülüyor. Çiftlik sahibi ise hırsızlık olayından dolayı şikayetçi oldu ve polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

20.06.2024 09:39
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Bursa'da bir şüpheli çaldığı horoz ile koşarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde bir çiftliğe ait horozları gören şüpheli bahçeye yanaştı. Bir süre çevreye gözeten şüpheli etrafın sakin olduğunu anlayınca bahçeye girip Hint horozunu yakaladı. Horozu kucağına alıp koşarak kayıplara karışan şüpheli kameraya yansırken, çiftlik sahibi horozunu çalan kişiden şikayetçi oldu. Ekiplerin horoz hırsızını yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Horoz Hırsızı Kayıplara Karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Horoz Hırsızı Kayıplara Karıştı - Son Dakika
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