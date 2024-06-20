Bursa'da Horoz Hırsızı Kayıplara Karıştı

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Bursa'da bir şüpheli çaldığı horoz ile koşarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde bir çiftliğe ait horozları gören şüpheli bahçeye yanaştı. Bir süre çevreye gözeten şüpheli etrafın sakin olduğunu anlayınca bahçeye girip Hint horozunu yakaladı. Horozu kucağına alıp koşarak kayıplara karışan şüpheli kameraya yansırken, çiftlik sahibi horozunu çalan kişiden şikayetçi oldu. Ekiplerin horoz hırsızını yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. - BURSA