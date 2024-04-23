Bursa'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Bursa'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Saldırı

Bursa\'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Saldırı

Bursa'da aralarında husumet olan iki kişi trafikte karşılaştı. Saldırgan, yanında taşıdığı silahla husumetlisinin üzerine koşup peş peşe tetiğe bastı. Saldırı anı, bir otomobilin araç içi kamerasına yansırken, saldırgan polis ekiplerince yakalandı. Polisin takibi sonucu yakalanan şahsın 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

23.04.2024 10:33
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Bursa'da aralarında husumet olan iki kişi trafikte karşılaştı. Taraflardan biri yanında taşıdığı silahla husumetlisinin üzerine koşup peş peşe tetiğe bastı. O anlar trafikteki bir otomobilin araç içi kamerasına anbean yansırken, saldırgan polis ekiplerince yakalandı. Polisin bir haftalık titiz takibiyle kıskıvrak yakalanan şahsın 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu da ortaya çıktı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, araçla seyir halindeki B.A., yol üzerinde husumetlisini görünce frene bastı. B.A., yanına aldığı tabanca ile husumetlisini kovalayarak tetiğe bastı. O anlar trafikteki bir otomobilin araç içi kamerasına yansırken, B.A. olay yerinden otomobiline binerek kayıplara karıştı.

Ekipler harekete geçti

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A. olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, B.A.'yı Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde yakaladı. B.A.'nın yapılan üst aramasında, 1 adet silah ve bu silaha ait dolu şarjör ele geçirdi. B.A., gerekli işlemler için Gasp Büro Amirliği'ne teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Saldırı - Son Dakika

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