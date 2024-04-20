Bursa'da istinat duvarının çöktüğü alan böyle görüntülendi
2 otomobil istinat duvarının altında kalırken, apartmandakiler tahliye edildi
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yağmurun etkisiyle istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü. 2 apartmanın hasar gördüğü olayda 2 kişi yaralandı, 2 otomobil de duvarın altında kaldı. İstinat duvarının çöktüğü alan dron ile böyle görüntülendi.
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili yağmur istinat duvarının çökmesine neden oldu. Olayda 2 kişi yaralanırken, uçurumun kenarında kalan otomobiller vinç yardımıyla kurtarıldı. Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, olayın ardından gerekli önlemlerin alındığını ve zararın en kısa sürede giderileceğini belirtti.
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