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Bursa'da İşyerinde Çalışan Genç, Patronunun Oğlu Tarafından Bıçaklandı - Son Dakika
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Bursa'da İşyerinde Çalışan Genç, Patronunun Oğlu Tarafından Bıçaklandı

Bursa'da bir işyerinde çalışan Ayhan Gülal, geç saatlere kadar çalıştığı için evine bırakılmasını istedi. Ancak patronunun oğlu olan T.S. ile tartışan Gülal, kalbinden bıçaklandı. Yaralıyı hastaneye götüren T.S, yolda kaza yaptı. Yaralı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa\'da İşyerinde Çalışan Genç, Patronunun Oğlu Tarafından Bıçaklandı
14.01.2024 - 16:06,
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Bursa'da geç saate kadar çalıştığı işyerinde evine bırakılmasını isteyen Ayhan Gülal, 22 yaşındaki patronunun oğlu tarafından kalbinden bıçaklandı. Kanlar içinde kalan yaralıyı hastaneye götüren şüpheli T.S, yolda kaza yaptı. T.S olay yerinde yakalanırken ambulanslarla hastaneye yetiştirilen yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Otosansit Kamyon Garajı önünde meydana geldi. Bir geri dönüşüm tesisinde çalışan 42 yaşındaki Ayhan Gülal, işvereni tarafından geç saatlere kadar mesaiye bırakıldı. Mesai bitimi kendisinin evine bırakılmasını isteyen Gülal, patronunun oğlu olan T.S. ile (22) tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İş yerindeki diğer çalışanlar ve çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışmasını fırsat bilen T.S, aracından bıçak aldı. Kargaşada bıçakla Gülal'ın üzerine yürüyen T.S biri kalbinden olmak üzere 2 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Gülal'ı işyerinden bir arkadaşı ile hastaneye yetiştirmeye çalışan T.S, yaralıyı aracına bindirdi.

Yaralı ile birlikte seyir halinde olan araç Kestel Devlet Hastanesi'ne giderken yolda kaza yaptı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye yetiştirirken, şüpheli T.S'yi de gözaltına aldı. Yaralı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli T.S ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Yıldırım, Bursa, Bursa, Şiddet, Cinayet, Suç, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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