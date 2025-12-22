Yangında tavan çöktü, itfaiye ekipleri ölümden döndü... O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Yangında tavan çöktü, itfaiye ekipleri ölümden döndü... O anlar kameraya yansıdı

Haberin Videosunu İzleyin
Yangında tavan çöktü, itfaiye ekipleri ölümden döndü... O anlar kameraya yansıdı
22.12.2025 13:09  Güncelleme: 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yangında tavan çöktü, itfaiye ekipleri ölümden döndü... O anlar kameraya yansıdı
Haber Videosu

Osmangazi ilçesinde bir binanın en üst katında çıkan yangında itfaiye ekipleri, çöken tavanı son anda fark ederek büyük bir tehlikeyi atlattı. Yangına müdahale eden ekiplerin dikkati, olası bir faciayı önledi. Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangında, çöken tavanı son anda fark eden itfaiye ekipleri, faciadan döndü. O anlar kameraya anbean yansıdı. Görüntüler zamanla yarışan ve ölümü göze alan itfaiyecilerin tedbirli davranmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNE GELDİ

Yangın, gece saatlerinde Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar panik içinde durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi.

CANLARINI HİÇE SAYDILAR

İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun duman ve alevlere rağmen canlarını hiçe sayarak daireye girdi. Söndürme çalışmaları sırasında yangının etkisiyle tavanın bir bölümünün çökmesi tehlikeye neden oldu. Ancak ekiplerin dikkati ve zamanında müdahalesi sayesinde muhtemel bir facia kıl payı atlatıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Osmangazi, Kurtarma, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Yangında tavan çöktü, itfaiye ekipleri ölümden döndü... O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır’dan ödül Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü’nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı
Erzurum’da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu
Beckhamlarda soğuk savaş: Brooklyn’den herkese blok Beckhamlarda soğuk savaş: Brooklyn'den herkese blok
Aydın’da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu Aydın'da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu
Maç sonunda gündem oldu: Arda Güler’e kritik uyarı Maç sonunda gündem oldu: Arda Güler'e kritik uyarı
Galatasaray’ın efsaneleri RAMS Park’ta Galatasaray'ın efsaneleri RAMS Park'ta
Netanyahu’dan ’sivil ordu’ planı 10 bin eve birden silah dağıtacak Netanyahu'dan 'sivil ordu' planı! 10 bin eve birden silah dağıtacak

16:58
MİT, terör örgütü DEAŞ’ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören’i, Afganistan-Pakistan bölgesinde yakalayarak Türkiye’ye getirdi.
MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören'i, Afganistan-Pakistan bölgesinde yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
16:50
Ekol TV yayın hayatına son verdi
Ekol TV yayın hayatına son verdi
16:33
Kasım Garipoğlu’nun şoförü: Uyuşturucu partilerine ünlü isimler katılıyordu
Kasım Garipoğlu'nun şoförü: Uyuşturucu partilerine ünlü isimler katılıyordu
16:19
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG’nin entegrasyona niyeti yok, İsrail’le koordinasyon içinde
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde
16:08
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama
16:03
Fenerbahçe, Samsunspor’un yıldızını alıyor
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını alıyor
15:32
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
15:32
İşte 2025’in en çok konuşulan olayları
İşte 2025'in en çok konuşulan olayları
14:20
SDG için geri sayım başladı Sınır hattında sıcak saatler
SDG için geri sayım başladı! Sınır hattında sıcak saatler
14:19
CHP-DEM Parti görüşmesi sonrası Özgür Özel’den Leyla Zana açıklaması
CHP-DEM Parti görüşmesi sonrası Özgür Özel'den Leyla Zana açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2025 17:07:22. #7.13#
SON DAKİKA: Yangında tavan çöktü, itfaiye ekipleri ölümden döndü... O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.