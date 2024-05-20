Bursa\'da İtfaiye Ekipleri Yavru Kedileri Kurtardı

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Bursa'da bir evin çatısında mahsur kalan yavru kedilerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, çatıya çıkarak yavru kedileri kurtarmak için seferber oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Ural Sokak'ta meydana geldi. Çatıdan gelen yavru kedi seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının giremediği sokakta inceleme yapan itfaiye eri, yavru kedilerin mahsur kaldığı evin yan binasına çıktı. Çatıdan çatıya atlayan itfaiye ekibi ile kediler arasında kovalamaca başladı.

Mahalleli yavru kediler için seferber oldu

İtfaiye ekiplerini evlerinin balkonlarından yönlendiren mahalle sakinleri, kedi ile itfaiye eri arasında geçen kovalamacayı da izlemeyi ihmal etmedi. Kedilerden birisi, itfaiye eri tarafından yakalanırken diğeri adeta itfaiyeci ile saklambaç oynadı. Telefonundan kedi sesi açan itfaiye eri saklanan kediyi bulamadı. İtfaiye eri, saklanan kediyi bulamasa da yaralı kediyi alarak sahibine teslim etti. Kedi sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BURSA