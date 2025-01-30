Bursa'da Kaçak Göçmen Baskını: 10 Yasal Değil - Son Dakika
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Bursa'da Kaçak Göçmen Baskını: 10 Yasal Değil

Bursa'da kaçak göçmen çalıştıran bir iş yerine baskın yapıldı, 29 göçmenden 10'unun yasal kalış hakkı yok.

30.01.2025 17:41
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Kaçak göçmen çalıştıran iş yerine baskın

29 göçmeden 10 tanesinin yasal kalış hakkının olmadığı anlaşıldı

BURSA - Bursa'da yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek kaçak yollarla çalıştırdığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. 29 göçmenden 10'unun yasal kalış hakkının olmadığı ortaya çıktı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından, Göçmen Kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Yıldırım İlçesi Yunus Emre Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin edilerek, çalıştırıldıklarının tespit edilmesi üzerine; 30 Ocak 2025 tarihinde iş yerine yapılan operasyonda iş yerinde çalışan 29 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu belirlendi. Şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan kimlik kontrollerinde 2 si çocuk olmak üzere toplam 10 yabancı uyruklu şahsın yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlendi. İkamet izni olmadan yasa dışı şekilde yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek, çalıştırdığı tespit edilen İ.M.D. isimli şahıs yakalanarak adliyeye sevkedildi.

Kimliksiz ve ikamet izni olmadan çalıştırılan yabancı uyruklu şahısların bilgi sahibi olarak ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Göçmen, Hukuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kaçak Göçmen Baskını: 10 Yasal Değil - Son Dakika

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