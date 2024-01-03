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Bursa'da Kaçak Kesimhaneye Şok Baskın

Bursa'da zabıta ve tarım ve orman müdürlüğü ekiplerinin baskın yaptığı kaçak kesimhanede piyasaya sürülmeye hazırlanan bin 500 kilogram kokmuş et ele geçirildi. İşletme sahibine yasal işlem uygulanırken kokmuş etler imha edildi.

Bursa\'da Kaçak Kesimhaneye Şok Baskın
03.01.2024 - 23:20,  Güncelleme: 23:21
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Bursa'da kaçak kesimhaneye şok baskın

Kokuşmuş etleri piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı

Bursa'da kaçak kesimhanede depolanıp piyasaya sürülmeye hazırlanan bin 500 kilogram et ele geçirildi

BURSA - Bursa'da zabıta ve tarım ve orman müdürlüğü ekiplerinin baskın yaptığı kaçak kesimhanede piyasaya sürülmeye hazırlanan bin 500 kilogram kokmuş et ele geçirildi.

İşletme sahibine yasal işlem uygulanırken kokmuş etler imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'ndeki bir işletmede kaçak et kesimi yapıldığı ihbarı üzerine adrese giden Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri karşılaştığı manzara karşısında şok geçirdi. 9 adet dolap içerisinde et ve et ürünlerinin İnsan sağlığına uygun olmadan depolandığının belirlenmesi üzerine durum Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi.

İş yeri sahibi Z.B.'ye ruhsatsız faaliyette bulunduğu gerekçesiyle yasal işlem uygulandı. Ayrıca tespit edilen bin 500 kilogram menşei belli olmayan ve kokuşmaya başlamış insan sağlığına zararlı muhtelif et ve hayvansal ürünler tüketime uygun olmadığı anlaşılması üzerine Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çöp kamyonlarına yüklenerek imha edildi.

Kaynak: İHA
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