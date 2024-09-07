Bursa'da Kaçak Şüpheli Kıyafet Alırken Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Kaçak Şüpheli Kıyafet Alırken Yakalandı

Bursa\'da Kaçak Şüpheli Kıyafet Alırken Yakalandı

Bursa'da çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır kaçan şüpheli, mağazada kıyafet alırken yakalandı.

07.09.2024 11:19
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Bursa'da çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır kaçan şüpheli, mağazada kıyafet alırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde uygulamalarına ve yakalamalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 4 yıldır sahte kimlikle kaçan Nurettin Ö.yü yakalamak için çalışma başlattı. Tanınmamak için sürekli yer ve kılık değiştiren şüpheli Nurettin Ö.'yü takibe alan polisler, bir mağazada kıyafet aldığını tespit etti. Müşteri gibi mağazaya giren polis, alışveriş yapan Nurettin Ö.'yü kıskıvrak yakaladı. Yaka paça gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kaçak Şüpheli Kıyafet Alırken Yakalandı - Son Dakika

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