Bursa'da Kadın Sürücü Karşı Şeride Geçerek Kaza Yaptı - Son Dakika
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Bursa'da Kadın Sürücü Karşı Şeride Geçerek Kaza Yaptı

Bursa'da seyir halinde olan kadın otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek kaza yaptı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada kadın sürücü yaralandı. Aynı noktada da geçtiğimiz hafta 2 belediye personeli kazada hayatını kaybetmişti.

11.06.2024 14:42
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Bursa'da seyir halinde olan kadın otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek kaza yaptı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada kadın sürücü yaralandı. Aynı noktada da geçtiğimiz hafta 2 belediye personeli kazada hayatını kaybetmişti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B.B. yönetimindeki 55 BJ 040 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Takla atan otomobil, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Karşı şeritte T.Ö. idaresindeki 34 EU 0383 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan B.B.B. itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 hafta önce aynı yerde ölümlü kaza olmuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 2 personel hayatını kaybetmişti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kadın Sürücü Karşı Şeride Geçerek Kaza Yaptı - Son Dakika

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