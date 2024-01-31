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Bursa'da kadının başına silah dayayıp rehin alan şahsı etkisiz hale getiren komiser beraat etti - Son Dakika
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Bursa'da kadının başına silah dayayıp rehin alan şahsı etkisiz hale getiren komiser beraat etti

Bursa\'da kadının başına silah dayayıp rehin alan şahsı etkisiz hale getiren komiser beraat etti

Bursa'da bir komiser, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından aranan bir şahsın başına silah dayayıp kaçmaya çalıştığı sırada etkisiz hale getirerek rehineyi kurtardı. Mahkeme, komiserin meşru savunma ve zorunluluk hali nedeniyle beraat etmesine karar verdi.

31.01.2024 18:34
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Bursa'da kadının başına silah dayayıp rehin alan şahsı etkisiz hale getiren komiser hakkında beraat kararı verildi.

Olay, 28 Mayıs 2022 günü Hacı İlyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Hırsızlık ve Uyuşturucu Madde ticareti suçlarından çok sayıda kaydı ve araması bulunan Raşit A. ve Beyza A. isimli iki kişinin Sakarya Mahallesi'ndeki bir otelde bulunduklarını belirleyen polis ekipleri otele baskın yaptı. Polis ekiplerini görünce kaçmak isteyen Raşit A. yanında bulunan kendisi gibi sabıkalı Beyza A.'nın başına silah dayayıp kaçmaya başladı. Başına silah dayadığı kadını vuracağını söyleyip Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yürüyen Raşit A.'yı takip eden polisler uzun süre ikna etmeye çalıştı. Elindeki silahı önce başına sonra polis ekiplerine çeviren Raşit A. vurularak etkisiz hale getirildi. Araması bulunan Beyza A. da polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Her iki şahsın da çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve polis tarafından uzun süredir arandıkları öğrenildi.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları ile maktülün yakınları katıldı. Savcı mütalaasında sanık komiser hakkında "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan meşru savunma ve zorunluluk hali nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık komiser için beraat kararı verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursa'da kadının başına silah dayayıp rehin alan şahsı etkisiz hale getiren komiser beraat etti - Son Dakika
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