Bursa'da Kalp Yetmezliği Olan Genç Adam, Kalp Pili Takılacağı Gün Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın İznik ilçesinde kalp yetmezliği olan 36 yaşındaki genç adam, 3 ay bekleyip Şehir Hastanesi'nde kalbine pil takılacağı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çiçekli Mahallesi'nde ikamet eden 36 yaşındaki Kahraman Ayata'ya 3 ay önce kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Bursa Şehir Hastanesinde tedavi gören genç adam 3 aydır kalp pili takılmasını bekliyordu. Hastanenin bugün için gün verdiği Ayata, kalbine yenik düştü. Kalp pili takılana kadar kalp krizinden ölen genç adamın 6 ay önce baba olduğu öğrenildi.

Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Bursa Davut Dede Camii'nden kaldırılacak Ayata'nın Erdoğanköy Kent mezarlığına defnedileceği belirtildi. - BURSA