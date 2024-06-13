Bursa'da Kalp Yetmezliği Olan Genç Adam, Kalp Pili Takılacağı Gün Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Kalp Yetmezliği Olan Genç Adam, Kalp Pili Takılacağı Gün Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Kahraman Ayata, kalp yetmezliği teşhisi konulduktan sonra 3 ay boyunca kalp pili takılmasını bekliyordu. Ancak Şehir Hastanesi'nde pil takılacağı gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Genç adamın 6 ay önce baba olduğu öğrenildi. Cenazesi bugün Bursa Davut Dede Camii'nden kaldırılarak Erdoğanköy Kent mezarlığına defnedilecek.

13.06.2024 11:39
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Bursa'nın İznik ilçesinde kalp yetmezliği olan 36 yaşındaki genç adam, 3 ay bekleyip Şehir Hastanesi'nde kalbine pil takılacağı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çiçekli Mahallesi'nde ikamet eden 36 yaşındaki Kahraman Ayata'ya 3 ay önce kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Bursa Şehir Hastanesinde tedavi gören genç adam 3 aydır kalp pili takılmasını bekliyordu. Hastanenin bugün için gün verdiği Ayata, kalbine yenik düştü. Kalp pili takılana kadar kalp krizinden ölen genç adamın 6 ay önce baba olduğu öğrenildi.

Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Bursa Davut Dede Camii'nden kaldırılacak Ayata'nın Erdoğanköy Kent mezarlığına defnedileceği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kalp Yetmezliği Olan Genç Adam, Kalp Pili Takılacağı Gün Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Kalp Yetmezliği Olan Genç Adam, Kalp Pili Takılacağı Gün Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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