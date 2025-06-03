Genç kız çaldığı kamyonla kaza yaptı! Yakalanınca dondu kaldı - Son Dakika
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Genç kız çaldığı kamyonla kaza yaptı! Yakalanınca dondu kaldı

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Genç kız çaldığı kamyonla kaza yaptı! Yakalanınca dondu kaldı
03.06.2025 09:51  Güncelleme: 11:18
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Genç kız çaldığı kamyonla kaza yaptı! Yakalanınca dondu kaldı
Haber Videosu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde park halindeki bir kamyonu çalan kadın şüpheli, çaldığı araçla çok geçmeden kaza yaptı. Araç sahibi ve çevredekilerin kamyonun içinde yakaladığı şüpheli yaşadığı şok üzerine konuşamazken, çevredekiler "Sen nasıl cesaret edip kamyonu çaldın, ehliyetin de yok" dedi.

Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda; ehliyetsiz kadın, sokak üzerinde park halindeki kamyonun içine girerek aracı çalıştırdı ve uzaklaşmaya başladı. Kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan kadın, olay yerine gelen kamyon sahibi tarafından araç içinde yakalandı.

ŞOKA GİRDİ, KONUŞAMADI

Kamyon sahibi, yaşadığı şokun ardından kadına, "Sen nasıl bu aracı çalıyorsun!" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Genç kız çaldığı kamyonla kaza yaptı! Yakalanınca dondu kaldı
Genç kız çaldığı kamyonla kaza yaptı! Yakalanınca dondu kaldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Genç kız çaldığı kamyonla kaza yaptı! Yakalanınca dondu kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar:
    Hırsıza acırsan hırsız olursun 7 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    aynen adaşım 1 0 Yanıtla
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