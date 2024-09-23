Bursa'da Kamyon Virajı Alamadı, Tomruklar Yola Saçıldı - Son Dakika
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Bursa'da Kamyon Virajı Alamadı, Tomruklar Yola Saçıldı

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Bursa'nın İznik ilçesinde virajı alamayan kamyonetin kasasındaki tomruklar yola saçıldı. Olay yerine jandarma ve belediye ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı ve yol temizlendi.

23.09.2024 21:24  Güncelleme: 21:28
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Kamyon virajı alamadı, tomruklar yola saçıldı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde virajı alamayan kamyonda yüklü olan tomruklar yola saçıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. M.A. idaresindeki tomruk yüklü 41 AOT 447 plakalı kamyonet, virajı alamadı. Yaşanan olay sonrası kamyonetin kasasında bulunan tomruklar yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri yola saçılan tomrukları temizledi.

Yol, temizlenen tomruklar sonrası tekrar trafiğe açıldı.

Bursa\'da Kamyon Virajı Alamadı, Tomruklar Yola Saçıldı
Kaynak: İHA

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