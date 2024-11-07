Bursa'da Kamyonet Yaşlı Kadına Çarptı

Kamyonetin çarptığı yaşlı kadın böyle savruldu
BURSA - Bursa'da yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarpmasıyla savrulan kadın yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın cadde üzerinde ilerlerken, kamyonetin çarpmasıyla savruldu. Yaralanan kadının yardımına çevredekiler koşarken, olay yerine 112 ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan kadının şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, kaza anı kameraya anbean yansıdı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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