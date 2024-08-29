Bursa'da kan donduran olay: Babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı - Son Dakika
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Bursa'da kan donduran olay: Babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı

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Bursa'da araları tartışan anne ve babanın kavgasına ailenin en büyük oğlu dahil oldu. Eline aldığı bıçakla babasını öldürdükten sonra annesini de ağır yaralayan genç, jandarmaya kendisini ihbar ederek teslim oldu.

29.08.2024 09:00
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Bursa'da kan donduran olay : Babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı

Aralarında tartışan anne ve babasını acımasızca bıçakladı

BURSA - Bursa'da araları tartışan anne ve babanın kavgasına ailenin en büyük oğlu dahil oldu. Eline aldığı bıçakla babasını öldürdükten sonra annesini de ağır yaralayan genç, jandarmaya kendisini ihbar ederek teslim oldu.

Olay, Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Selahattin Karatay ve kimliği öğrenilemeyen anne arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Anne ve babanın tartışmasına ailenin en büyük oğlu olan A.K. dahil oldu. A.K. mutfaktan eline aldığı bıçakla baba Selahattin Karatay'ı ve annesini defalarca bıçakladı. Panik yapan A.K., kardeşlerini alarak dışarıya çıktı. Bir süre bekleyen genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.

Baba öldü anne ağır yaralı

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri evin kapısının kapalı olması nedeniyle giremedi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, vahşet tablosuyla karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba Selahattin Karatay'ın öldüğünü tespit ederken ağır yaralanan anneye yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan annenin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Babasını öldüren katil gözaltına alındı, kardeşleri koruma altına

Olaydan hemen sonra gözaltına alınan ağabey, jandarma karakoluna götürülürken 2 kardeşi ise koruma altına alındı.

Komşular eve girmekte korkuyor

Aynı binada yaşayan komşuları yaşanan olaydan sonra eve girmekte tedirginlik yaşıyor. 2 hafta önce binaya taşındıkları öğrenilen Karatay ailesinin kimseyle sohbet etmediği ve çevreden de tanınmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kan donduran olay: Babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı - Son Dakika

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