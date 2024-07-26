Bursa'da Kangal Köpeği Saldırısı: Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Kangal Köpeği Saldırısı: Adam Ağır Yaralandı

Bursa\'da Kangal Köpeği Saldırısı: Adam Ağır Yaralandı

Bursa'da tarla sulamaya giden bir adam, Kangal köpeğinin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Baş, boyun, kulaklar, ayaklar ve parmakları paramparça olan adam, tesadüfen hayatta kaldığını söyledi. Köpeğin sahibinden şikayetçi olan adamın tedavisi devam ederken, polisler olayı soruşturuyor.

26.07.2024 12:02
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Bursa'da tarla sulamaya giden 54 yaşındaki adam, Kangal köpeğinin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Başı, boynu, kulakları, ayakları ve parmakları paramparça olan 2 çocuk babasına 100'den fazla dikiş atıldı. "Tesadüfen hayattayım" diyen Kutbeddin Güneş, "O esnada tarlanın yakınından geçen otomobildeki kişiler beni kurtardı, 112 çağırdı. Tesadüfen kurtuldum. Beni bu hale getiren köpeğin sahibinden şikayetçiyim" dedi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli Kutbeddin Güneş tarlasını sulamak için yola çıktı. Tarlaya yaklaşan Güneş'i gören tasmalı Kangal köpeği bir anda saldırıya geçti. Neye uğradığını anlamayan talihsiz adam, köpek ile boğuşmaya başladı. Köpek yere yatırdığı Kutbeddin Güneş'in başını, boynunu, kulağını, ayaklarını ve parmaklarını ısırdı. Güneş'in vücudunda derin yaralar oluştu.

O sırada yoldan geçen bir vatandaş, arabasını köpeğin üzerine sürerek Güneş'i kurtardı. Kanlar içerisinde yere yığılan Güneş, 112 ambulansıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Kutbeddin Güneş'in boynunda, başında, bacağında ve yüzünde ciddi açılmalar oldu.

Saldırıya uğrayan Kutbeddin Güneş, "Bahçe sulamaya giderken yoldan geçiyordum. Aniden tasmalı Kangal köpeği önüme çıktı, bana saldırdı. Bayağı büyüktü. Allah'tan iki araç geldi. Beni köpek yere yatırmıştı. Araçtakiler beni kurtardı. Eğer araba gelmeseydi, köpek beni yere yatırmıştı parçalayacaktı. Çok güçlü köpekti. Boynunda tasma vardı. Adam tesadüfen beni geldi kurtardı. Ambulans çağırdı. Kafamı komple parçalamış, kulağımı kesmiş, parmaklarımı kollarımı kesmiş, bacaklarımda yara var. Zaten polisler de soruşturma başlattı. Kulağımı diktiler. Yaralar çok derin. Kafamı komple parçalamış, doktorlar müdahale yapıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Köpek sahibinden davacıyım. Buradan Cumhuriyet Başsavcılığı'na rica ediyorum, benim haklarımı savunsunlar, köpeğin sahibinden davacıyım" ifadelerini kullandı

Kardeşi Cemil Güneş ise yaşananları hastanede İHA ekibine anlattı. Cemil Güneş, "Ben işteydim, kardeşim aradı ve 'Bana köpek saldırdı, çabuk hastaneye gel' dedi. Hızlı bir şekilde hastaneye geldim. Kardeşimi yoğun bakıma almışlar. Köpek kardeşimin yüzünü ve ayağını ısırmış. Elmacık kemiği gözüküyordu, ciddi derecede ısırıklar vardı. Bir tarlamız var. Tarlayı sulamaya gitmiş, orada köpek saldırmış. Çok şükür yoldan geçen bir vatandaş kardeşimi kurtararak hastaneye getirmiş. O olmasaydı, belki de kardeşim ölecekti. Olayın yaşandığı yere gittim, çok fazla başıboş köpek var. Köpeklerden dolayı insanlar geçemiyor. Yetkililerden gereğinin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

Olayın yaşandığı yerde bir fabrikada görevli olarak çalışan Cemil Akgün, "Ben burada dururken karavan tipi bir otomobil geçti. Önümden geçerken içinde yüzü kanla kaplanmış birini gördüm. Dikkatimi çekti, hatta başına bir şey düştü sandık" dedi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların sabaha kadar 100'den fazla dikiş attığı Kutbeddin Güneş'in tedavisi devam ederken, polisler de olay yerine giderek soruşturma başlattı.

Köpeğin ve köpek sahibinin olay yerinde bulunmadığı tespit edildi. Soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kangal Köpeği Saldırısı: Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika

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