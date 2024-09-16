Bursa\'da Kavga Sokakları Savaş Alanına Çevirdi

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Bursa'da aralarında husumet bulunan iki grubun kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi. Kavgada tekmeler, yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu.

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında tartışma çıktı. Öfkeli taraflar bir anda kavgaya tutuşunca tekmeler, yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu.

Çevredekiler durumu polise bildirirken, bazı vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Kavga anı kameraya anbean yansırken, görüntüler meydan muharebesini aratmadı. - BURSA