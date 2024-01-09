 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da kaybolan genç Bolu'da bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da kaybolan genç Bolu'da bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde intihar edeceğini söyleyip evden ayrılan Turgay D.'nin kaybolması üzerine ekipler harekete geçti. Güvenlik kamerası ve telefon sinyallerinden yola çıkan ekipler, kayıp şahsı Bolu'da buldu. Şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bursa\'da kaybolan genç Bolu\'da bulundu
09.01.2024 - 22:18,
Abone Ol

Bursa'da kaybolan genç Bolu'da bulundu

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaybolan şahıs, ekipleri harekete geçirdi. Güvenlik kamerası ve telefon sinyallerinden yola çıkan ekipler, kayıp şahsı Bolu'da buldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde intihar edeceğini söyleyip evden ayrılan Turgay D.'nin bir süre sonra eve gelmemesi yakınlarını tedirgin etti. Bir süre haber alamayan yakınları durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine AFAD ve polis ekipleri kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri şahsın Bolu Mengen'de olduğunu tespit etti. Ekiplerce savcılığa götürülen kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bursa, Bolu, Güvenlik Kamerası, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kaybolan genç Bolu'da bulundu - Son Dakika


22:24
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:50
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
21:30
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol
21:03
11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü 11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü
20:27
Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12
Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:45
New York'ta sinagogun altındaki gizli tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek arabası infial yarattı New York'ta sinagogun altındaki gizli tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek arabası infial yarattı
19:16
İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı

Son Dakika
22:24 Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:50 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
21:30 Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol
21:03 11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü
20:27 Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12 Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:45 New York'ta sinagogun altındaki gizli tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek arabası infial yarattı
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03 İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 22:45:23. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da kaybolan genç Bolu'da bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement