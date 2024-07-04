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Bursa'da kayganlaşan yolda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl- Yenişehir yolu üzeri İnegöl'ün Boğazköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Rutkay G. yönetimindeki 16 JLJ 60 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emrah A. yönetimindeki 16 F 2728 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya döndü. Kazada sürücüler ile Zeynep Gökçelik ve 4 yaşındaki Sıraç D. yaralandı. Kaza yerine çok sayıda 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 4 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Zeynep Gökçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu 4 yaşındaki Sıraç D., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılarda Emrah A.'nın da durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazansın ardından hastaneye gelen yaralıların yakınları, yaralıları görmek için müdahale alanına girmeye çalıştıkları sırada polis ekipleri müdahale etti. Taşkınlık çıkartan aileler, zorlukla dışarıya çıkarıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.