Bursa'da kayganlaşan yolda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da kayganlaşan yolda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri müdahale alanında yaşanan taşkınlıklara müdahale etti. Jandarma ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.

04.07.2024 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da kayganlaşan yolda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl- Yenişehir yolu üzeri İnegöl'ün Boğazköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Rutkay G. yönetimindeki 16 JLJ 60 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emrah A. yönetimindeki 16 F 2728 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya döndü. Kazada sürücüler ile Zeynep Gökçelik ve 4 yaşındaki Sıraç D. yaralandı. Kaza yerine çok sayıda 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 4 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Zeynep Gökçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu 4 yaşındaki Sıraç D., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılarda Emrah A.'nın da durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazansın ardından hastaneye gelen yaralıların yakınları, yaralıları görmek için müdahale alanına girmeye çalıştıkları sırada polis ekipleri müdahale etti. Taşkınlık çıkartan aileler, zorlukla dışarıya çıkarıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Jandarma, İtfaiye, İnegöl, trafik, Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kayganlaşan yolda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
18:50 Bursa sular altında Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü
18:49 Bursa’da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu Bursa'da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
19:51 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin 18 Temmuz’daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi
18:58 Galatasaray’a imzayı attı Michy Batshuayi’den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı Galatasaray'a imzayı attı! Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
18:31 Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var Cumhurbaşkanlığından açıklama var Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 20:49:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da kayganlaşan yolda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement