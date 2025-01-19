Bursa'da Kayıp Necmettin Sönmez'in Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Bursa'da Kayıp Necmettin Sönmez'in Cesedi Bulundu

Bursa\'da Kayıp Necmettin Sönmez\'in Cesedi Bulundu

46 yaşındaki Necmettin Sönmez, Ulucami civarında kaybolduktan 11 gün sonra Zeyniler Mahallesi'nde bulundu.

19.01.2025 18:08
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Bursa'da 11 gün önce babasıyla birlikte çıktığı Ulucami civarında kaybolan 46 yaşındaki Necmettin Sönmez'den acı haber geldi. Sönmez'in cansız bedeni, 6,5 kilometre ileride Uludağ eteklerindeki Zeyniler Mahallesi'nde Kaplıkaya Dere Vadisi'nde AFAD'ın dronla yaptığı çalışma sayesinde bulundu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde oturan Sönmez ailesinden Necmettin Sönmez (46), babası Muhittin Sönmez (75) ile evden ayrılıp Kapalı Çarşı'ya geldi. Burada alışveriş yaparken baba-oğul kalabalıkta birbirini kaybetti. Yaşlı adam oğlunu bulmak için uğraşsa da zihinsel engelli oğlundan haber alamayınca karakola koştu. İhbarda bulunan adam, kayıp oğlunu bulmak için torunu ve ailesiyle de yola koyuldu. Kendisinden haber alamayan aile sakinleri, kaybolan Necmettin Sönmez'in fotoğraflarını sokak ve caddelere asarak bulunması için seferber oldu.

Sosyal medyada yayılan fotoğraflar sonrası aile yakınlarına ulaşan bir vatandaş, şahsın Zeyniler köyünde görüldüğünü 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete jandarma, AFAD, NAK, ANDA ve arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Kayıp adamın arama çalışları, aralıksız devam etti.

Acı haber geldi

Arama kurtarma ekipleri, nöbetleşe olarak Sönmez'i arama çalışmalarını sürdürdü. Bugün öğle saatlerinde ormanda dron ile yapılan aramalarda, Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi Kaplıkaya Deresi'ne yoğunlaşıldı. Necmettin Sönmez'e ait olduğu belirlenen cansız bedene derenin içerisinde AFAD ekiplerince ulaşıldı.

Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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