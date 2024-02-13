Bursa'da kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Bursa\'da kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada, araç sürücüsü ve bir yolcu hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

13.02.2024 13:44  Güncelleme: 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Bursa - Çanakkale karayolu Tophisar Mahallesi yakınlarında 17 KP 227 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması sebebiyle sürücü Haşim G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tarlalık alana savrulan araç takla atarak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından, araç sürücüsü Haşim G. ile otomobilde bulunan Muharrem D. ve Fahriye D.'yi yaralı olarak Karacabey Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan araç sürücüsü Haşim G. ile Fahriye D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı Muharrem D.'nin ise tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Karacabey, Bursa, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:01:49. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement