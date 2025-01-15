Bursa'da Kentsel Dönüşüm Mağdurları Adliye Önünde Protesto Düzenledi - Son Dakika
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Bursa'da Kentsel Dönüşüm Mağdurları Adliye Önünde Protesto Düzenledi

Bursa\'da Kentsel Dönüşüm Mağdurları Adliye Önünde Protesto Düzenledi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir müteahhit, 428 hak sahibine ait daireleri 8 yıl geçmesine rağmen teslim etmedi. Mahkeme kararıyla sözleşmesi feshedilen müteahhitin, sahte sözleşmelerle daireleri başkalarına sattığı iddia ediliyor. Mağdurlar, adliye önünde toplanarak haklarını talep etti.

15.01.2025 13:30  Güncelleme: 13:33
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Bursa'da bir müteahhit, 428 kişinin hak sahibi olduğu daireleri kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde 2 yılda teslim etmesi gerekirken, aradan 8 yıl geçmesine rağmen teslim etmedi. Mahkeme kararıyla sözleşmesi fesih edilen müteahhit, iddiaya göre daireleri sahte sözleşmelerle başka kişilere sattığı için, asıl daire sahiplerini evlerini satmaya zorluyor. Adliye önünde toplanan mağdurlar hakları olan dairelerini istediler.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesinde bir müteahhit, 8 yıl önce kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde 192 tapu sahibiyle kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde anlaştı. Sözleşmeye göre, 2 yılda 9 kattan oluşan 10 blok 428 daire yapılması gerekirken, aradan geçen 8 yıl geçmesine rağmen sitenin yüzde 59'u tamamlandı. Evlerine 6 yıldır yerleşemeyen hak sahipleri firmadan şikayetçi oldu. Mahkeme kararıyla müteahhitin sözleşmesi fesih edildi. Mahkeme kararıyla çekilmesi gereken firma, iddiaya göre, başka kişilere daire satıp sözleşme yaptığı için, ev sahiplerini silahla tehdit edip, "Dairelerinizi bize satın" dedi. İddiaya göre, mağduriyet üzerine bir de tehdit edilen yüzlerce vatandaş, adliyenin yolunu tutup firmadan bir kez daha şikayetçi oldu.

Bursa Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan mağdurlar, " 8 yıl önce 192 hak sahibi tapulu arazisini kentsel dönüşüm çerçevesinde bir müteahhide yerini veriyor. 8 yıldır aynı müteahhit bu siteyi bitirmemek için elinden geleni yapıyor. Çünkü burayı kendine göre ayarlamaya çalışıyor. Ne belediye ne de karakol buna bir şey yapamıyor. Dolasıyla bu kişi burada farklı sözleşmeler ile başka kişilere daire satıyor. 5 blokta yüzde 70 civarında oturanlar var. Onlar kendi dairelerine zaten zorla geçti. Yani burada müteahhit, daire sahiplerini caydırıp yerleri kendi alabilmesi için suç işliyor. 24 aylık bir sözleşme varken, 8 yıldır bu site tam olarak yapılmış değil. 428 kişi şu anda mağdur, çoğu kişi yıllardır kirada kalıyor" ifadelerini kullandı.

"Bize kim sahip çıkacak"

Bir başka mağduriyet yaşayan vatandaş, "Biz kiralarda sürünüyoruz, bize kim sahip çıkacak? CİMER'e şikayet ettik, dava açtık, Çevre Müdürlüğüne şikayet ettik, Belediyeye şikayet ettik bizim daha ne yapmamız gerekiyor ? Biz nasıl derdimizi anlatalım, mağduruz. Lütfen artık bizi duyun" diyerek yetkililere seslendi.

8 yıl önce işi alan müteahhidin bırakıp gittiği, yeni bir müteahhidin de inşaatta çalışmalarına devam ettiği kaydedilirken, taraflar arasındaki ticari anlaşmazlık mahkeme yoluyla çözümlenecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kentsel Dönüşüm Mağdurları Adliye Önünde Protesto Düzenledi - Son Dakika

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