Bursa'da Kiracı Doğal Gaz Borularını Keserek Binayı Havaya Uçurdu - Son Dakika
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Bursa'da Kiracı Doğal Gaz Borularını Keserek Binayı Havaya Uçurdu

Bursa\'da Kiracı Doğal Gaz Borularını Keserek Binayı Havaya Uçurdu

Bursa'da eşinden ayrılan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kiracı, doğal gaz borularını keserek binayı havaya uçurdu. Patlama sonucunda kiracı yanarak yaralanırken, bina büyük hasar gördü. Kiracının ev sahibini eve çağırdığı ve patlamayı gerçekleştirmek istediği iddia edildi.

22.05.2024 13:20
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Bursa'da eşinden ayrılan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kiracı, doğal gaz borularını spiral ile keserek binayı havaya uçurdu. Patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken kiracı ise yanarak yaralandı. Kiracının ev sahibini eve çağırdığı ve o sırada patlamayı gerçekleştirmek istediği iddia edildi.

Olay, dün akşam saatlerine doğru merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen ve 3 katlı binanın giriş katında 1 yıldır kirada oturan Atakan A., oturduğu evin doğal gaz vanalarını açtı. Boruları spiral yardımıyla kesmesiyle birlikte evde gaz sıkışması yaşandı ve büyük bir patlama meydana geldi. Çevre sakinlerinin büyük bir gürültüyle duyduğu ses olay yerini adeta savaş alanına çevirdi. Cam ve kapıların paramparça olduğu olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, Bursagaz ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Mahalleli sokağa döküldü

Doğal gazın sıkışmasıyla büyük bir patlama yaşanırken, mahalle sakinleri panik halinde sokağa döküldü ve olan biteni anlamaya çalıştı. Kiracı Atakan A. ise patlamayla birlikte yanarak yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'nde bulunan Yanık Merkezi'ne götürülen Atakan A.'nın tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Harap olan bina havadan görüntülendi

Neredeyse kullanılamaz hale gelen 3 katlı bina ise havadan dron ile görüntülenirken, facianın büyüklüğü gözler önüne serildi.

Geceyi akrabalarında geçirdiler

Olay sonrası evlerine giremeyen bina sakinlerinden kimi kızının yanına kimi de oğlunun yanına giderek geceyi geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bina sakinleri yine evlerinin önüne gelerek beklemeye başladı.

Öte yandan bina sakinleri, Atakan A.'nın doğal gazı açtığı sırada eve ev sahibi Hüseyin Ballı'yı çağırdığını ve patlamayı bu zaman gerçekleştirmek istediğini öne sürdü.

Kirasının 3 bin TL olduğunu söyleyen ev sahibi Hüseyin Ballı ise şöyle konuştu: "Doğal gazın saatinden ses gelmeye başladı. İçeriden neler yaptığını anlayamadım. Vanayı kapatayım dedim vananın kolunu da almış. Bir sorunumuz yoktu. Kirası 3 bin TL'ydi. Zaten burada birkaç olayı vardı. Benim hanımımı çıkartın diye yukarıdaki komşuyu taciz etmiş. Sabıkası var. Psikolojisi bozuk. Allah korudu. Geceyi kimi akrabasında kimi eşinde kimi dostunda geçirdi. Binaya girişler kendinden kapalı. Enkazın kaldırılması lazım."

Hüseyin Ballı'nın eşi Zeyni Ballı ise, "Birinci katta oturuyorum. Benim adam çıktı dışarıya. Doğal gazda gürültü var dedi. Bir anda patlama oldu. O kadar iyilik yaptık. Pişirdiğimiz yemeklerden veriyorduk eşi yok diye. 'Hüseyin abi gel bak' diye çağırmış. İçeriye kapatıp kendi kaçacakmış. Binayla birlikte eşimi de havaya uçurmak istedi. Ben kızımın evine gittim gelinlerim de oğlumun evine gitti kaldı" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kiracı Doğal Gaz Borularını Keserek Binayı Havaya Uçurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Kiracı Doğal Gaz Borularını Keserek Binayı Havaya Uçurdu - Son Dakika
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