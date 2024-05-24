Bursa'da Kiracı Tarafından Yapılan Patlama Sonrası Mağdurlar Çaresiz - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Kiracı Tarafından Yapılan Patlama Sonrası Mağdurlar Çaresiz

Bursa\'da Kiracı Tarafından Yapılan Patlama Sonrası Mağdurlar Çaresiz

Bursa'da kirada oturduğu evi doğal gaz borularını keserek havaya uçuran kiracı yoğun bakımdan çıktı. Diğer mağdur ev sahipleri ise evlerine giremeyerek sitenin bahçesinde zaman geçiriyor. Geceyi nerede geçireceklerini düşünmeye başladılar.

24.05.2024 10:42  Güncelleme: 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da kirada oturduğu evi doğal gaz borularını spiralle keserek havaya uçuran kiracı yoğun bakımdan çıktı. Normal odaya alınan kiracının psikolojik sorunlarının olduğu bildirildi. Yaşanan patlamanın ardından oturdukları evleri neredeyse başlarına yıkılan diğer mağdur ev sahipleri ise çaresiz her gün sitenin bahçesinde sandalyelere oturup zaman geçiriyor. Mağdurlar geceyi hangi yakınlarında geçireceklerini ise sabahın ilk saatlerinden itibaren düşünmeye başlıyor.

Olay, Salı günü akşam saatlerine doğru merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen ve 3 katlı binanın giriş katında 1 yıldır kirada oturan Atakan A., oturduğu evin doğal gaz vanalarını açtı. Boruları spiral yardımıyla kesmesiyle birlikte evde gaz sıkışması yaşandı ve büyük bir patlama meydana geldi. Çevre sakinlerinin büyük bir gürültüyle duyduğu ses olay yerini adeta savaş alanına çevirdi. Cam ve kapıların paramparça olduğu olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, Bursagaz ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Mahalleli sokağa döküldü

Doğal gazın sıkışmasıyla büyük bir patlama yaşanırken, mahalle sakinleri panik halinde sokağa döküldü ve olan biteni anlamaya çalıştı. Kiracı Atakan A. ise patlamayla birlikte yanarak yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'nde bulunan Yanık Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Atakan A.'nın 2 gün yoğun bakımda süren tedavisinin ardından normal odaya alındığı bildirildi.

Misafir eden olmazsa geceyi sitenin bahçesinde geçiriyorlar

Olay sonrası evlerine giremeyen bina sakinlerinden kimi kızının yanına kimi de oğlunun yanına giderek geceyi geçiriyor. Kendilerine kalacak yer bulamayanlar ise geceyi sitenin bahçesinde sandalye üzerinde geçiriyor. Mağdur olan onlarca kişi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yine evlerinin önüne gelerek beklemeye başlıyor. Öte yandan halen incelemenin devam ettiği olay yerinde Belediye ekiplerinin enkaz yığınını kaldırması bekleniyor. Patlamayla birlikte çevrede bulunan evlerde zarar görürken vatandaşlar evlerini tadilatlarına başladı.

Öte yandan bina sakinleri, Atakan A.'nın doğal gazı açtığı sırada eve ev sahibi Hüseyin Ballı'yı çağırdığını ve patlamayı bu zaman gerçekleştirmek istediğini öne sürülmüştü. - BURSA

Kaynak: İHA

kiracı, Bursa, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kiracı Tarafından Yapılan Patlama Sonrası Mağdurlar Çaresiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:34 BM’nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i gözyaşlarına boğdu BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu
09:13 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
10:28 Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı
10:17 Wanda Nara, 18 sitesinde hesap açtı Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
10:13 Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı
10:08 “Kendini yaktı“ denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı "Kendini yaktı" denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı
09:40 Eski Çevre Bakanı Bayraktar’dan ’’Aile dostlarına ihale’’ iddialarına çok sert tepki gösterdi Eski Çevre Bakanı Bayraktar'dan ''Aile dostlarına ihale'' iddialarına çok sert tepki gösterdi
09:25 Kutlamada Zeki Demirkubuz’u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan’a küfretti Kutlamada Zeki Demirkubuz'u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a küfretti
08:45 Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar! 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş
08:17 Yalı Çapkını’nda beklenmedik ayrılık Emre Altuğ veda ediyor Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Emre Altuğ veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 11:20:45. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Kiracı Tarafından Yapılan Patlama Sonrası Mağdurlar Çaresiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement