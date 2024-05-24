Bursa\'da Kiracı Tarafından Yapılan Patlama Sonrası Mağdurlar Çaresiz

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Bursa'da kirada oturduğu evi doğal gaz borularını spiralle keserek havaya uçuran kiracı yoğun bakımdan çıktı. Normal odaya alınan kiracının psikolojik sorunlarının olduğu bildirildi. Yaşanan patlamanın ardından oturdukları evleri neredeyse başlarına yıkılan diğer mağdur ev sahipleri ise çaresiz her gün sitenin bahçesinde sandalyelere oturup zaman geçiriyor. Mağdurlar geceyi hangi yakınlarında geçireceklerini ise sabahın ilk saatlerinden itibaren düşünmeye başlıyor.

Olay, Salı günü akşam saatlerine doğru merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen ve 3 katlı binanın giriş katında 1 yıldır kirada oturan Atakan A., oturduğu evin doğal gaz vanalarını açtı. Boruları spiral yardımıyla kesmesiyle birlikte evde gaz sıkışması yaşandı ve büyük bir patlama meydana geldi. Çevre sakinlerinin büyük bir gürültüyle duyduğu ses olay yerini adeta savaş alanına çevirdi. Cam ve kapıların paramparça olduğu olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, Bursagaz ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Mahalleli sokağa döküldü

Doğal gazın sıkışmasıyla büyük bir patlama yaşanırken, mahalle sakinleri panik halinde sokağa döküldü ve olan biteni anlamaya çalıştı. Kiracı Atakan A. ise patlamayla birlikte yanarak yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'nde bulunan Yanık Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Atakan A.'nın 2 gün yoğun bakımda süren tedavisinin ardından normal odaya alındığı bildirildi.

Misafir eden olmazsa geceyi sitenin bahçesinde geçiriyorlar

Olay sonrası evlerine giremeyen bina sakinlerinden kimi kızının yanına kimi de oğlunun yanına giderek geceyi geçiriyor. Kendilerine kalacak yer bulamayanlar ise geceyi sitenin bahçesinde sandalye üzerinde geçiriyor. Mağdur olan onlarca kişi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yine evlerinin önüne gelerek beklemeye başlıyor. Öte yandan halen incelemenin devam ettiği olay yerinde Belediye ekiplerinin enkaz yığınını kaldırması bekleniyor. Patlamayla birlikte çevrede bulunan evlerde zarar görürken vatandaşlar evlerini tadilatlarına başladı.

Öte yandan bina sakinleri, Atakan A.'nın doğal gazı açtığı sırada eve ev sahibi Hüseyin Ballı'yı çağırdığını ve patlamayı bu zaman gerçekleştirmek istediğini öne sürülmüştü. - BURSA