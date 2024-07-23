Bursa\'da komşuların kavgası kameraya yansıdı

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Komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü, o anlar kamerada

BURSA - Bursa'da komşuların kavgasını araya giren polisler ayırdı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürüldü.

Olay, Kestel ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşular arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşular birbirlerini acımasız şekilde darp ederken bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri komşuları ayırarak polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.