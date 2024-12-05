Bursa'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı

Kontrolden çıkan otomobil sitenin duvarı aşıp takla attı: 1 yaralı
BURSA - Bursa'da bir otomobil sitenin beton korkuluklarını aşıp takla attı. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde seyir halindeki sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bir siteye ait beton korkuluklara aşıp takla attı. Kazayı görenler hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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