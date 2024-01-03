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Bursa'da koyun sürüsü çevre yoluna çıktı, trafikte uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
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Bursa'da koyun sürüsü çevre yoluna çıktı, trafikte uzun kuyruklar oluştu

Bursa'da yüzlerce koyundan oluşan bir sürü, çobanın kontrolünden çıkarak çevre yoluna çıktı. Sürücülerin dikkati sayesinde kaza yaşanmazken, trafikte uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar bu duruma isyan ederken, koyunlar yol üzerinden uzaklaşınca trafik normale döndü.

Bursa\'da koyun sürüsü çevre yoluna çıktı, trafikte uzun kuyruklar oluştu
03.01.2024 - 23:29,  Güncelleme: 23:31
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Bursa'da koyun sürüsü çevre yoluna çıktı, trafikte uzun kuyruklar oluştu

BURSA - Bursa'da koyun sürüsü çevre yoluna çıkarken sürücüler duruma isyan etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yüzlerce koyunun bulunduğu sürü, çobanın kontrolünden çıkınca bir anda çevre yoluna çıktı. Sürücülerin dikkati sayesinde olması muhtemelen bir kaza yaşanmazken trafikte uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar yaşanan bu duruma isyan ederken bir süre boyunca yol üzerinde kalan koyunların gitmesiyle birlikte trafik yeniden normal akışına döndü.

Kaynak: İHA
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