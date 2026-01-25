Bursa'da su kuyusunu temizleyen baba ve oğlu metan gazından etkilendi - Son Dakika
Bursa'da su kuyusunu temizleyen baba ve oğlu metan gazından etkilendi

Bursa\'da su kuyusunu temizleyen baba ve oğlu metan gazından etkilendi
25.01.2026 19:12  Güncelleme: 19:19
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki zeytinlikteki su kuyusunu temizlemek isteyen baba, metan gazından etkilenerek fenalaştı. Oğul Efe de babasını kurtarmaya çalışırken gazdan etkilendi. İkisi de kurtarıldı, ancak Efe yoğun bakıma alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin tarihi Kumyaka Mahallesi'nde zeytinlikteki su kuyusunu temizlemek için kuyuya giren baba ve onu kurtarmaya çalışan 17 yaşındaki oğlu metan gazından etkilenerek fenalaştı.

Olay, Kumyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zeytinlik alanda bulunan su kuyusunu temizlemek için kuyuya giren baba, metan gazından etkilenerek fenalaştı. Babasına yardım etmek isteyen Efe (17) de gazdan etkilenerek fenalaşıp kuyuya düştü. Durumu fark eden bağ evinde bulunan aile bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı Mudanya Nokta Ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla baba kuyudan çıkarılarak kurtarıldı. Kuyudan çıkarılan genç ise, olay yerinde sağlık ekipleri ve UMKE tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Efe, Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili bölgede ekiplerin incelemeleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Mudanya, Bursa, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da su kuyusunu temizleyen baba ve oğlu metan gazından etkilendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa'da su kuyusunu temizleyen baba ve oğlu metan gazından etkilendi - Son Dakika
